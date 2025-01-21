СБУ задержала главного психиатра ВСУ, разбогатевшего с 2022 года на $1 млн

По данным СБУ, в 2022—2024 годах мужчина купил частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну — в Одессе, четыре автомобиля BMW. Однако в декларации задержанного не было отражено приобретенное имущество. Активы были оформлены на его жену, дочь, сыновей и «других посторонних лиц».