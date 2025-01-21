«Без вреда для экологии»: море вокруг танкера «Волгонефть-239» обрабатывают сорбентами

Специалисты Морспасслужбы обрабатывают сорбентами поверхность Черного моря вокруг танкера «Волгонефть-239». Порошок рассыпают и в границах, и за пределами искусственного вала на появляющиеся маслянистые пятна.
«Порошок впитывает нефтепродукты, а затем разлагается без вреда для экологии», — заверили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Порошок представляет собой смесь из торфа и биопрепарата. Он обволакивает и впитывает пленку и фрагменты нефтепродуктов. Бактерии перерабатывают мазут и разлагаются, объяснили в оперштабе технологию работы сорбента.
Основной объем мазута, попавший в море после разлома танкера «Волгонефть-239», по информации оперштаба, уже убрали. Параллельно идет работа по выкачке оставшихся в танках нефтепродуктов.
Ранее «Югополис» сообщал, что, по заверениям министра транспорта РФ Романа Старовойта, весь мазут из стоящего на мели разломленного танкера должен быть выкачан до конца января. Тем временем на дне Керченского пролива остаются три части утонувших судов: кормовая и носовая часть «Волгонефть-212» и носовая часть «Волгонефть-239». Что касается кормовой части «Волгонефть-239», стоящей на мели, то после завершения выкачки мазута, ее планируют распилить на месте и увезти на металлолом.