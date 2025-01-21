«Без вреда для экологии»: море вокруг танкера «Волгонефть-239» обрабатывают сорбентами

Ранее «Югополис» сообщал, что, по заверениям министра транспорта РФ Романа Старовойта, весь мазут из стоящего на мели разломленного танкера должен быть выкачан до конца января. Тем временем на дне Керченского пролива остаются три части утонувших судов: кормовая и носовая часть «Волгонефть-212» и носовая часть «Волгонефть-239». Что касается кормовой части «Волгонефть-239», стоящей на мели, то после завершения выкачки мазута, ее планируют распилить на месте и увезти на металлолом.