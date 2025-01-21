«Заманила высоким заработком». В Минске 19-летняя девушка может сесть на 10 лет за попытку вывезти знакомую для занятия проституцией

Как выяснили правоохранители, 19-летняя минчанка несколько месяцев уговаривала сверстницу стать проституткой и работать за границей в одной из восточных стран. Фигурантка заманила жертву высоким заработком и гарантиями безопасности, пообещала, что жить и оказывать интим-услуги она будет в дорогих апартаментах.