«Заманила высоким заработком». В Минске 19-летняя девушка может сесть на 10 лет за попытку вывезти знакомую для занятия проституцией

В Минске правоохранители задержали трафикершу, которая уговорила знакомую выехать за границу для занятия проституцией. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Как выяснили правоохранители, 19-летняя минчанка несколько месяцев уговаривала сверстницу стать проституткой и работать за границей в одной из восточных стран. Фигурантка заманила жертву высоким заработком и гарантиями безопасности, пообещала, что жить и оказывать интим-услуги она будет в дорогих апартаментах.
Вторая минчанка в итоге согласилась стать проституткой. Но оперативники по противодействию торговле людьми Могилевской области помешали трафикерше вывезти знакомую за границу для занятия проституцией.
— На данный момент проверяется причастность фигурантки к совершению аналогичных преступлений, — прокомментировали в МВД.
Задержанную будут судить за организацию и использование занятия проституцией, ей грозит до 10 лет тюрьмы.
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