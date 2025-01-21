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«Заманила высоким заработком». В Минске 19-летняя девушка может сесть на 10 лет за попытку вывезти знакомую для занятия проституцией

Минчанка уговорила знакомую стать проституткой и может сесть на 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители задержали трафикершу, которая уговорила знакомую выехать за границу для занятия проституцией. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Как выяснили правоохранители, 19-летняя минчанка несколько месяцев уговаривала сверстницу стать проституткой и работать за границей в одной из восточных стран. Фигурантка заманила жертву высоким заработком и гарантиями безопасности, пообещала, что жить и оказывать интим-услуги она будет в дорогих апартаментах.

Вторая минчанка в итоге согласилась стать проституткой. Но оперативники по противодействию торговле людьми Могилевской области помешали трафикерше вывезти знакомую за границу для занятия проституцией.

— На данный момент проверяется причастность фигурантки к совершению аналогичных преступлений, — прокомментировали в МВД.

Задержанную будут судить за организацию и использование занятия проституцией, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Тем временем водитель жестко сбил 8-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Солигорске.