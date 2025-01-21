Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура оспорит мягкое наказание приморцу, пытавшемуся продать шкуру тигра

Уссурийская городская прокуратура оспорит чрезмерно мягкий приговор приморцу, попытавшемуся нелегально продать шкуру краснокнижного животного — амурского тигра, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Источник: ДЕЙТА

Житель села Воздвиженка в июле 2023 года «обнаружил шкуру амурского тигра» (в формулировке прокуратуры не уточняется, в каком виде он её нашёл) и передал на хранение сообщнику, условившись продать редкий товар. Однако покупателя они подобрали неудачного — сотрудника силовых структур, который действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В октябре 2023 года организатор нелегальной сделки был арестован по подозрению в другом преступлении, и на встречу с предполагаемым покупателем отправился его подельник, действуя по дистанционным инструкциям товарища. Пособник получил от покупателя оговоренную сумму — 825 тысяч рублей, передал ему товар и был задержан на месте сотрудниками ФСБ.

Мужчин 1986 и 1982 годов рождения приговорили к пяти и к шести годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два с половиной года, обвинения им были предъявлены по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот частей особо ценных диких животных, совершённый группой лиц по предварительному сговору). Наказание для одного из участников преступления городская прокуратура посчитала слишком мягким и будет его оспаривать.

А сегодня в социальных сетях появилась информация, что в районе села Минеральное на дороге в сторону Чугуевки был обнаружен мёртвый тигр. Вероятно, его подстрелили: около трёх километров он шёл, оставляя следы крови. Тигр, которого охотоведы были вынуждены застрелить в районе села Зимники под Дальнереченском, убивший местного рыбака, тоже имел травмы, вероятно, нанесённые человеком. Вероятно, местные жители сами приступили к «разрешению конфликтных ситуаций» с хищниками, которые стали очень часто выходить к населённым пунктам. Однако в Центре «Амурский тигр» пояснили, что мёртвого тигра в Яковлевском округе обнаружили на территории охотничьих угодий. До ближайшего населённого пункта более 5 км, поэтому «рассуждения о том, что в тигра могли стрелять из-за его “конфликтности”, несостоятельны».

флора и фауна