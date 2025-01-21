Прокуратура оспорит мягкое наказание приморцу, пытавшемуся продать шкуру тигра

Житель села Воздвиженка в июле 2023 года «обнаружил шкуру амурского тигра» (в формулировке прокуратуры не уточняется, в каком виде он её нашёл) и передал на хранение сообщнику, условившись продать редкий товар. Однако покупателя они подобрали неудачного — сотрудника силовых структур, который действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
В октябре 2023 года организатор нелегальной сделки был арестован по подозрению в другом преступлении, и на встречу с предполагаемым покупателем отправился его подельник, действуя по дистанционным инструкциям товарища. Пособник получил от покупателя оговоренную сумму — 825 тысяч рублей, передал ему товар и был задержан на месте сотрудниками ФСБ.
Мужчин 1986 и 1982 годов рождения приговорили к пяти и к шести годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два с половиной года, обвинения им были предъявлены по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот частей особо ценных диких животных, совершённый группой лиц по предварительному сговору). Наказание для одного из участников преступления городская прокуратура посчитала слишком мягким и будет его оспаривать.
А сегодня в социальных сетях появилась информация, что в районе села Минеральное на дороге в сторону Чугуевки был обнаружен мёртвый тигр. Вероятно, его подстрелили: около трёх километров он шёл, оставляя следы крови. Тигр, которого охотоведы были вынуждены застрелить в районе села Зимники под Дальнереченском, убивший местного рыбака, тоже имел травмы, вероятно, нанесённые человеком. Вероятно, местные жители сами приступили к «разрешению конфликтных ситуаций» с хищниками, которые стали очень часто выходить к населённым пунктам. Однако в Центре «Амурский тигр» пояснили, что мёртвого тигра в Яковлевском округе обнаружили на территории охотничьих угодий. До ближайшего населённого пункта более 5 км, поэтому «рассуждения о том, что в тигра могли стрелять из-за его “конфликтности”, несостоятельны».