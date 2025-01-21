Прокуратура оспорит мягкое наказание приморцу, пытавшемуся продать шкуру тигра

А сегодня в социальных сетях появилась информация, что в районе села Минеральное на дороге в сторону Чугуевки был обнаружен мёртвый тигр. Вероятно, его подстрелили: около трёх километров он шёл, оставляя следы крови. Тигр, которого охотоведы были вынуждены застрелить в районе села Зимники под Дальнереченском, убивший местного рыбака, тоже имел травмы, вероятно, нанесённые человеком. Вероятно, местные жители сами приступили к «разрешению конфликтных ситуаций» с хищниками, которые стали очень часто выходить к населённым пунктам. Однако в Центре «Амурский тигр» пояснили, что мёртвого тигра в Яковлевском округе обнаружили на территории охотничьих угодий. До ближайшего населённого пункта более 5 км, поэтому «рассуждения о том, что в тигра могли стрелять из-за его “конфликтности”, несостоятельны».