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В Казахстане на шахте «Анненская» погиб работник

АСТАНА, 21 янв— Sputnik. На шахте «Анненская» погиб работник.

Источник: Акорда

Несчастный случай, произошедший на Восточно-Жезказганском руднике, подтвердила группа компаний «Казахмыс».

«В результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик 5 разряда 1985 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Руководство и коллектив Казахмыс приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего».

сообщили в компании.

Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, предусмотренные коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение.