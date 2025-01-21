Хирурги спасли подростка с взорвавшимся в груди фейерверком в Иркутске

— У него внутри взорвался фейерверк! — с такой необычной травмой столкнулись врачи из Иркутска.
В новогоднюю ночь в больницу поступил подросток с проникающим ранением грудной клетки. Медики сразу задались вопросом, что же все-таки произошло. Пациент и очевидцы рассказали, что парень пострадал при взрыве петарды.
С их слов, после полуночи компания ребят вышла на улицу, жители города уже вовсю запускали салюты, вот и они решили не отставать. Пострадавший тоже установил пиротехнику, только вот не на открытом пространстве, а … в какой-то трубе.
Поджег, начал убегать и почувствовал резкую боль, от которой сразу же упал. Никто так и не понял, что именно произошло, однако сразу приняли решение — нужно вызывать врачей.
Как стало известно КП-Иркутск, пациента доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Его сразу же обследовали, а увиденное повергло в шок — инородное тело в грудной полости.
— На снимке было видно, что разрушено ребро, рана около 2 см. Ребенок был в тяжелом состоянии, при этом находился в сознании. Во время операции начали с ревизии раны — она была плотно заполнена волокнистым инородным телом, — рассказывает хирург Сергей Мороз, дежуривший в новогоднюю ночь.
Если простыми словами, то посторонний предмет сначала попал в ребенка, нанес травмы, а после сам тампонировал рану и остановил кровотечение. Это и спасло парня.
— Думаю, что это был фейерверк, из тех, что взрываются на высоте, — продолжает врач. — Сила заряда была такая, что мгновенно пробила и зимнюю куртку, и кожу, и взорвался он уже внутри. По-другому я не могу объяснить механизм получения травмы. Это даже не пулевое ранение, с которыми пациенты периодически поступают, и даже не осколочное — это именно заряд, который взорвался в теле.
В реанимации пострадавший провел более 10 дней, после его перевели в отделение хирургии, а затем и выписали. Сейчас ему остается только приходить к врачам и тщательно следить за состоянием раны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что неделя профилактики неинфекционных заболевания идет в Иркутской области.