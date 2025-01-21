Хирурги спасли подростка с взорвавшимся в груди фейерверком в Иркутске

— Думаю, что это был фейерверк, из тех, что взрываются на высоте, — продолжает врач. — Сила заряда была такая, что мгновенно пробила и зимнюю куртку, и кожу, и взорвался он уже внутри. По-другому я не могу объяснить механизм получения травмы. Это даже не пулевое ранение, с которыми пациенты периодически поступают, и даже не осколочное — это именно заряд, который взорвался в теле.