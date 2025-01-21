Прокуратура потребовала семь лет колонии для новосибирского ученого-физика

Кроме того, сторона обвинения потребовала назначить ученому штраф в размере его зарплаты за три года и лишить права заниматься деятельностью, связанной с руководством научных проектов, на три года, рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе прокуратуры. 30 января в судебных прениях выступит защита Олега Кабова, настаивающая на его невиновности.
Судебный процесс по этому делу начался весной 2024 года. Завлабораторией Института теплофизики имени Кутателадзе обвиняется в том, что якобы сфальсифицировал научные отчеты, а часть денег, выделенных на проведение работ, похитил. Следствие квалифицировало это как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения). Предполагаемый ущерб составил 7,2 млн руб.
Ученый и его адвокаты заявляют о необоснованности выдвинутых обвинений. Олег Кабов считает, что проведенная по делу научно-техническая экспертиза, которая легла в основу обвинения, свелась лишь к выявлению несоответствия ГОСТам при оформлении отчетности.
Олег Кабов в 1978 году окончил теплоэнергетический факультет Томского политехнического института по специальности «теплофизика» и был принят стажером-исследователем в Институт теплофизики СО АН СССР. В 1987 году Олег Кабов защитил кандидатскую диссертацию, в 1999-м — докторскую. В 2007 году ученому присвоили звание профессора. Летом 2022 года доктор наук Олег Кабов был избран членом-корреспондентом РАН.