Прокуратура потребовала семь лет колонии для новосибирского ученого-физика

Кроме того, сторона обвинения потребовала назначить ученому штраф в размере его зарплаты за три года и лишить права заниматься деятельностью, связанной с руководством научных проектов, на три года, рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе прокуратуры. 30 января в судебных прениях выступит защита Олега Кабова, настаивающая на его невиновности.