В Самаре произошло новое нападение мигрантов на депутата

По информации политика, в одном из общежитий произошла драка. Местная жительница вызвала полицию, однако участников побоища не задержали. «Девушка позвонила знакомому депутату Турусину, попросив его приехать и сопроводить ее к подруге. Однако отъезд пожаловавшейся на дебоширов “свидетельницы” не понравился разгоряченным южанам: они обступили машину депутата и стали бить в ней стекла, и тыкать внутрь ножами, требуя выдать беглянку», — сообщил господин Матвеев, добавив, что мигранты угрожали парламентарию.