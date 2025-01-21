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«Ваши деньги спонсируют террористов»: в Севастополе обманули пенсионеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Четыре пенсионера в Севастополе стали жертвами телефонных мошенников, отдав им порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщает полиция города.

Источник: РИА "Новости"

«Четверым севастопольским пенсионерам позвонили мошенники, представились сотрудниками военной прокуратуры и ФСБ и похитили у них почти 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Одну из своих жертв — 77-летнюю женщину — они убедили пойти к банкомату и перевести почти 1,2 миллиона рублей, чтобы якобы защитить банковский счет.

«Еще двум пожилым женщинам и мужчине жулики сообщили, что их сбережения могут использоваться для финансирования терроризма, поэтому деньги нужно передать для тщательной проверки», — добавляют в полиции Севастополя.

Пенсионеры выполнили все указания, собрали дома всю наличность — около 750 тысяч рублей — и передали их курьеру мошенников.

Накануне администрация Симферополя предупредила, что в Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых «домовых чатов».