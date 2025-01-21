В Лиде горел жилой дом, работники МЧС спасли двух человек

По прибытии работники МЧС обнаружили в одной из квартир пламенное горение, огонь выбивался на кровлю. Как выяснилось, в этом жилище проживает 58-летняя пенсионерка, вторая квартира пустует. Погорелица рассказала спасателям, что ее разбудил запах гари. Проснувшись, она немедленно вышла на улицу, но внутри горящего строения остались гости: 31-летняя знакомая и ее 42-летний товарищ. Спасатели обнаружили в жилой комнате на кровати мужчину в бессознательном состоянии, а за шкафом нашли женщину. Работники МЧС вынесли их на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. В тяжелом состоянии медработники госпитализировали спасенных.