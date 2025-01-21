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В Лиде горел жилой дом, работники МЧС спасли двух человек

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде работники МЧС вынесли из горящего дома пострадавших мужчину и женщину, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Вечером 20 января очевидец сообщил лидским спасателям, что по улице Павлика Морозова в райцентре горит двухквартирный жилой дом. Четыре пожарных расчета немедленно направились на место ЧП.

По прибытии работники МЧС обнаружили в одной из квартир пламенное горение, огонь выбивался на кровлю. Как выяснилось, в этом жилище проживает 58-летняя пенсионерка, вторая квартира пустует. Погорелица рассказала спасателям, что ее разбудил запах гари. Проснувшись, она немедленно вышла на улицу, но внутри горящего строения остались гости: 31-летняя знакомая и ее 42-летний товарищ. Спасатели обнаружили в жилой комнате на кровати мужчину в бессознательном состоянии, а за шкафом нашли женщину. Работники МЧС вынесли их на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. В тяжелом состоянии медработники госпитализировали спасенных.

Пожар ликвидирован. Огнем повреждены кровля, перекрытие, стены, пол и имущество в горевшей квартире. Вторая квартира не пострадала. Вероятнее всего, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.

Как сообщили в УМЧС, в минувшем году в Гродненской области неосторожное курение стало причиной 135 пожаров, в которых погибли 35 человек. При этом 28 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает статистика, пагубная цепочка «выпил-закурил-уснул» почти всегда имеет трагический финал.

МЧС
пожары