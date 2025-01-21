В Омске водитель выехал на встречную полосу и врезался в пожарную машину

Сегодня в районе дома № 47 на улице 7-ая Северная в Омске произошло ДТП с участием пожарной машины. Водитель отечественной «девятки» выехал на встречную полосу, где столкнулся со спецмашиной. Так как ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода, скорость обоих автомобилей была незначительной.