В Омске водитель выехал на встречную полосу и врезался в пожарную машину

Сегодня в районе дома № 47 на улице 7-ая Северная в Омске произошло ДТП с участием пожарной машины. Водитель отечественной «девятки» выехал на встречную полосу, где столкнулся со спецмашиной. Так как ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода, скорость обоих автомобилей была незначительной.
Как рассказали журналистам «КП в Омске» в ГИБДД, авария произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения 30-летним водителем ВАЗ-21099. Молодой человек выехал на встречную полосу и не предоставил дорогу спецтранспорту, который двигался на вызов. Водитель легковушки получил ушибы и ссадины, он осмотрен медиками и отправлен на амбулаторное лечение.
Добавим, что автомобиль пожарно-спасательной службы двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. По факту ДТП проводится административное расследование.
Напомним, что в Омске уже происходила подобная авария. 8 апреля 2021 года около ТЦ «Мега» пожарную машину протаранила легковушка. От удара спецмашина завалилась на бок.