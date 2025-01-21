Из первого резервуара судна «Волгонефть-239» откачали мазут

«На “Волгонефть-239” откачали первый из четырех танков с мазутом. По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза», — сообщили в ведомстве.