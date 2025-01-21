В Башкирии в машине 52-летнего охотника нашли тушу косули

В Абзелиловском районе Башкирии задержали 52-летнего охотника. Мужчина незаконно убил косулю в лесу.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, охотник хотел довезти убитое животное до дома на своей «Ниве», чтобы использовать мясо и шкуру для своих нужд, однако был остановлен сотрудниками полиции.
Предварительный ущерб, причиненный в результате незаконного отстрела косули, составляет 40 тысяч рублей. Теперь мужчину ждет уголовное преследование.
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