Дело бывшего вице-премьера Пермского края Лопаевой заново рассмотрят в суде

Как рассказывает издание, решение о возвращении дела на пересмотр в Пермь было принято Седьмым кассационным судом общей юрисдикции в Челябинске. 17 января инстанция рассмотрела материалы и согласилась с представителем осуждённой 55-летней экс-чиновницы. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Елена Лопаева была осуждена по делу о хищении 67,6 миллиона рублей из средств благотворительного фонда «Содействие-XXI век».