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Дело бывшего вице-премьера Пермского края Лопаевой заново рассмотрят в суде

Кассационный суд Челябинска вернул его на рассмотрение в Пермь.

Дело в отношении бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой заново рассмотрят в пермском суде, сообщает «РБК-Пермь».

Как рассказывает издание, решение о возвращении дела на пересмотр в Пермь было принято Седьмым кассационным судом общей юрисдикции в Челябинске. 17 января инстанция рассмотрела материалы и согласилась с представителем осуждённой 55-летней экс-чиновницы. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Елена Лопаева была осуждена по делу о хищении 67,6 миллиона рублей из средств благотворительного фонда «Содействие-XXI век».

После рассмотрения в Челябинске, кассационный суд постановил заново рассмотреть уголовное дело и указал на нарушения уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, ранее стало известно, что приговорённая к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима Лопаева получила отсрочку наказания, связанную с возрастом её ребёнка. Бывшую чиновницу выпустят из СИЗО до 3 ноября 2025 года. К этому моменту её младшему ребёнку исполнится 14 лет.