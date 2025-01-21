Минчанин взял $17 тысяч купить машину другому человеку, но купил себе трактор

В милицию обратился минчанин, который сказал, что хотел через знакомого купить машину за границей на аукционе. Для получения денег ему прислали посредника, 32-летнего минчанина, которому потерпевший и отдал более 17 тысяч долларов. Через пару дней мужчина позвонил знакомому, чтобы узнать, как прошел аукцион, но знакомый сказал, что денег он так и не получил. Выяснилось, что «курьер» полученные деньги потратил.