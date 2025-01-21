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Минчанин взял $17 тысяч купить машину другому человеку, но купил себе трактор

Минчанин за чужие 17 тысяч долларов купил себе трактор.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить мужчину, который за чужие деньги купил себе трактор, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился минчанин, который сказал, что хотел через знакомого купить машину за границей на аукционе. Для получения денег ему прислали посредника, 32-летнего минчанина, которому потерпевший и отдал более 17 тысяч долларов. Через пару дней мужчина позвонил знакомому, чтобы узнать, как прошел аукцион, но знакомый сказал, что денег он так и не получил. Выяснилось, что «курьер» полученные деньги потратил.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который признался, что за полученные 17 тысяч долларов он купил трактор для своей фирмы. И добавил, что он думал, что потом со временем продаст трактор и возвратит деньги потерпевшему.

Минчанина, купившего себе трактор за чужие деньги, будут судить за мошенничество.

Также в Минске 19-летняя девушка может сесть на 10 лет за попытку вывезти знакомую для занятия проституцией: «Заманила высоким заработком».