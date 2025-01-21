Минчанин взял $17 тысяч купить машину другому человеку, но купил себе трактор

В Минске будут судить мужчину, который за чужие деньги купил себе трактор, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился минчанин, который сказал, что хотел через знакомого купить машину за границей на аукционе. Для получения денег ему прислали посредника, 32-летнего минчанина, которому потерпевший и отдал более 17 тысяч долларов. Через пару дней мужчина позвонил знакомому, чтобы узнать, как прошел аукцион, но знакомый сказал, что денег он так и не получил. Выяснилось, что «курьер» полученные деньги потратил.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который признался, что за полученные 17 тысяч долларов он купил трактор для своей фирмы. И добавил, что он думал, что потом со временем продаст трактор и возвратит деньги потерпевшему.
Минчанина, купившего себе трактор за чужие деньги, будут судить за мошенничество.
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