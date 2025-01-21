Массовое ДТП с участием «скорой» и пассажирского автобуса произошло в Уральске

«В Уральске на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44 произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус № 22 и медицинский спецавтомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО», — говорится в сообщении.
По данным полиции, столкнулись пассажирский автобус № 22, медицинский спецавтомобиль, а также две припаркованные иномарки — Toyota Camry и Haval. Предварительно установлено, что «скорая», выезжая с второстепенной дороги, не пропустила автобус, что и привело к аварии. После столкновения спецавтомобиль перевернулся на бок.
В управлении здравоохранения ЗКО уточнили, что в результате ДТП пострадали три человека. Мальчик 2007 года рождения доставлен в областную детскую многопрофильную больницу с ушибами, ему назначено амбулаторное лечение. 67-летний мужчина и 49-летняя женщина госпитализированы в областную многопрофильную больницу, их состояние уточняется.