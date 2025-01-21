Массовое ДТП с участием «скорой» и пассажирского автобуса произошло в Уральске

По данным полиции, столкнулись пассажирский автобус № 22, медицинский спецавтомобиль, а также две припаркованные иномарки — Toyota Camry и Haval. Предварительно установлено, что «скорая», выезжая с второстепенной дороги, не пропустила автобус, что и привело к аварии. После столкновения спецавтомобиль перевернулся на бок.