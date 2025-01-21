Появились ужасающие кадры пожара на курорте в Турции. Погибли 66 человек

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66 человек, а раненых — до 51, сообщила турецкая газета Hurriyet. Курорт Карталкая — популярное место отдыха зимой у местных жителей, отметило издание.
Что произошло
Сообщение о пожаре, вспыхнувшем в отеле на курорте Карталкая в провинции Болу, поступило около 3:30 по местному времени, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По информации министра, пожар вспыхнул в ресторанной части 12-этажного деревянного отеля. Пламя быстро охватило все здание. Пожар долгое время не удавалось потушить, спасатели предупредили, что зданию грозит обрушение.
В гостинице проживали 237 человек. Когда персонал отеля заметил пламя, постояльцев начали экстренно эвакуировать. Их разместили в четырех отелях в центре города.
Сначала власти сообщали о 10 жертвах. По данным на 15:30 мск 21 января, погибли 66 человек, еще 51 пострадавших находятся в реанимации, один из них в критическом состоянии, сообщил глава Минздрава республики Кемаль Мемишоглу.
Инструктор по лыжному спорту при отеле Некми Кепчетутан рассказал, что он спал, когда вспыхнул пожар. После резкого пробуждения он поспешил покинуть здание. Он помог выбраться из отеля примерно 20 постояльцам. По его словам, здание было затянуто дымом, поэтому отдыхающим было сложно найти пожарную лестницу. «Я все еще не могу дозвониться до некоторых из моих учеников. Надеюсь, с ними все в порядке», — сказал он.
Реакция властей
Президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал послание соболезнования гражданам, погибшим в результате пожара.
«Я молюсь о милости Божией к нашим гражданам, погибшим в результате пожара, произошедшего в отеле в Болу Карталкая, и желаю скорейшего выздоровления нашим пострадавшим. Трагический инцидент, за которым мы внимательно следим. Расследование было начато немедленно», — написал президент Турции.
Власти начали расследование, чтобы установить причину пожара. На место прибыли министр труда и социальной защиты Ведат Ышыкхан, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу и министр внутренних дел Али Ерликая. Министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ сообщил о запуске групп психологической поддержки.