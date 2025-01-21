Появились ужасающие кадры пожара на курорте в Турции. Погибли 66 человек

Инструктор по лыжному спорту при отеле Некми Кепчетутан рассказал, что он спал, когда вспыхнул пожар. После резкого пробуждения он поспешил покинуть здание. Он помог выбраться из отеля примерно 20 постояльцам. По его словам, здание было затянуто дымом, поэтому отдыхающим было сложно найти пожарную лестницу. «Я все еще не могу дозвониться до некоторых из моих учеников. Надеюсь, с ними все в порядке», — сказал он.