На Кубани началась подготовка к подъему затонувшего танкера «Волгонефть-212»

В рамках проведенных работ были сделаны замеры остаточных толщин наружной обшивки корпуса судна на левом борту. Замеры охватывают участок от 172 до 103 шпангоутов, при этом на каждом из 12 профилей выполнено по три замера.



Как сообщили в Морспасслужбе, выходов мазута в ходе работ не зафиксировано, что свидетельствует о стабильности ситуации в плане загрязнения моря.



Сегодня, 21 января, работы продолжаются. Водолазная группа РВК «Водолаз Кузьминых» вновь отправилась в район затопленной кормовой части для продолжения замеров и подготовки к дальнейшему подъему судна.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что мазут добрался до побережья Азовского моря.