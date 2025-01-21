5 автомобилей сошлись в ДТП на Старом шоссе в Новосибирске

В Госавтоинспекции НСО сообщили, что в 7:20 водитель авто Nissan Teana, который двигался по Старому шоссе, не справился с управлением. В результате иномарка протаранила остановившуюся на светофоре «Ладу». Та в свою очередь врезалась в авто марки Renault Sandero. Кроме этого, повреждения также получили Hyundai Solaris и Kia Rio.