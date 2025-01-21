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5 автомобилей сошлись в ДТП на Старом шоссе в Новосибирске

21 января 2025 года в Советском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

В аварии пострадали женщина-водитель и 4-летняя девочка.

В Госавтоинспекции НСО сообщили, что в 7:20 водитель авто Nissan Teana, который двигался по Старому шоссе, не справился с управлением. В результате иномарка протаранила остановившуюся на светофоре «Ладу». Та в свою очередь врезалась в авто марки Renault Sandero. Кроме этого, повреждения также получили Hyundai Solaris и Kia Rio.

Водитель Nissan Teana, который спровоцировал аварию, скрылся с места происшествия. Он бросил свой автомобиль и ушел пешком.

В результате дорожно-транспортного происшествия за медпомощью обратились водитель и пассажир «Рено»: женщина 1994 года рождения и девочка 2020 года рождения.