Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет в Бурятии совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

В Бурятии самолет Л-410, выполнявший санитарный рейс из поселка Кырен в Улан-Удэ, вынужденно вернулся на аэродром вылета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Источник: Unsplash

По данным ведомства, 21 января в 09:20 по московскому времени у воздушного судна произошел отказ управления винтом левого двигателя сразу после взлета. Уже в 09:35 самолет благополучно приземлился на аэродром вылета.

На борту находились медицинские работники, экипаж и пациент. Никто не пострадал, помощь не потребовалась. Ведется проверка технического состояния самолета по устранению неисправности.

15 января самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший рейсом Бухара — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Внуково на одном двигателе. На борту лайнера находились 132 пассажира. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.