Самолет в Бурятии совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

По данным ведомства, 21 января в 09:20 по московскому времени у воздушного судна произошел отказ управления винтом левого двигателя сразу после взлета. Уже в 09:35 самолет благополучно приземлился на аэродром вылета.
На борту находились медицинские работники, экипаж и пациент. Никто не пострадал, помощь не потребовалась. Ведется проверка технического состояния самолета по устранению неисправности.
15 января самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший рейсом Бухара — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Внуково на одном двигателе. На борту лайнера находились 132 пассажира. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.