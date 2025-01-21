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Волгоградца осудили на 12 лет колонии за убийство сожительницы

В областной столице оглашен приговор по уголовному делу об убийстве, рассмотренному с участием коллегии присяжных заседателей.

Установлено, что в апреле 2018 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей 31-летней сожительницей. Во время конфликта он ударил ее ножом в область грудной клетки, в результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Свою вину мужчина не признал, выдвинув версию о самостоятельном падении женщины на нож. Однако правоохранители представили исчерпывающие доказательства причастности волгоградца к содеянному, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей 55-летнего подсудимого признали виновным в совершении преступления.

Суд приговорил его к наказанию в виде 12 лет исправительной колонии строгого режима. При вынесении решения учитывался вердикт присяжных, обстоятельства совершения преступления, данные о личности волгоградца и мнение гособвинения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.