Волгоградца осудили на 12 лет колонии за убийство сожительницы

Установлено, что в апреле 2018 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей 31-летней сожительницей. Во время конфликта он ударил ее ножом в область грудной клетки, в результате чего потерпевшая скончалась на месте.
Свою вину мужчина не признал, выдвинув версию о самостоятельном падении женщины на нож. Однако правоохранители представили исчерпывающие доказательства причастности волгоградца к содеянному, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Вердиктом коллегии присяжных заседателей 55-летнего подсудимого признали виновным в совершении преступления.
Суд приговорил его к наказанию в виде 12 лет исправительной колонии строгого режима. При вынесении решения учитывался вердикт присяжных, обстоятельства совершения преступления, данные о личности волгоградца и мнение гособвинения.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.