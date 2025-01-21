«Ростелеком» сообщил об утечке данных

В компании уточнили, что сейчас занимаются изучением содержания базы данных для того, чтобы определить, какая часть была скомпрометирована — речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. «Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна», — добавили в «Ростелекоме».