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«Ростелеком» сообщил об утечке данных

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. «Ростелеком» заявил о вероятной утечке данных из инфраструктуры подрядчика, предварительно, она не коснулась особо чувствительных персональных данных клиентов «Ростелекома», но пользователям рекомендуется сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, сообщила пресс-служба компании.

Источник: © РИА Новости

«В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам “Ростелекома”, компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. “Ростелеком” предпринял меры по устранению выявленных угроз», — сообщили в «Ростелекоме».

В компании уточнили, что сейчас занимаются изучением содержания базы данных для того, чтобы определить, какая часть была скомпрометирована — речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. «Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна», — добавили в «Ростелекоме».

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