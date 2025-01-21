«Ростелеком» сообщил об утечке данных

«В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам “Ростелекома”, компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. “Ростелеком” предпринял меры по устранению выявленных угроз», — сообщили в «Ростелекоме».
В компании уточнили, что сейчас занимаются изучением содержания базы данных для того, чтобы определить, какая часть была скомпрометирована — речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. «Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна», — добавили в «Ростелекоме».