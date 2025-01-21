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На Кубани двоих приезжих осудили за организацию нарколаборатории

На Кубани двоих приезжих осудили за организацию нарколаборатории. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Источник: Комсомольская правда

Двое сообщников купили дом в станице Черниговской Белореченского района. В октябре 2023 года они организовали лабораторию для производства наркотиков.

Подсудимые купили в интернете оборудование и прекурсоры за 1,7 млн рублей. С января по февраль 2024 года они произвели почти 1 килограмм наркотиков для незаконного сбыта.

Но продать вещества сообщники не смогли. Нарколабораторию нашли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Одному из подсудимых дали 15 лет и 2 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Второй подсудимый заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ в период мобилизации.

«Ходатайство судом удовлетворено. Производство по уголовному делу в отношении него приостановлено, он передан уполномоченного военному лицу», — сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор в законную силу не вступил.