Пожар из-за гирлянды произошел в одной из многоэтажек Ростова, спасли 11 человек

— Во время тушения эвакуировали двоих хозяев квартиры и еще девять жильцов дома. Пострадавших не было. Пламя потушили на 15 кв. метрах. Работали 28 человек, использовалось семь единиц техники, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.