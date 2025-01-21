Пожар из-за гирлянды произошел в одной из многоэтажек Ростова, спасли 11 человек

В одной из девятиэтажек Ростова-на-Дону произошел пожар после замыкания гирлянды. Из-за этого были эвакуированы люди, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как выяснилось, инцидент произошел вечером 20 января на улице Стартовой. Предварительно, от закоротившего новогоднего украшения вспыхнул натяжной потолок, после этого потребовалась помощь пожарных.
— Во время тушения эвакуировали двоих хозяев квартиры и еще девять жильцов дома. Пострадавших не было. Пламя потушили на 15 кв. метрах. Работали 28 человек, использовалось семь единиц техники, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Напомним, похожий случай, но с возгоранием светильника на потолке, произошел в жилой многоэтажке на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. Тогда также обошлось без пострадавших.