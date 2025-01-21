На Урале ревнивца осудили на 10 лет за убийство

В свердловском городе Нижняя Тура суд вынес приговор 37-летниму мужчине. Его обвинили в убийстве из ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
−13 июня 2024 года в дневное время осужденный на почве личных неприязненных отношений и ревности к мужчине, который начал совместно проживать с его женой и малолетним сыном, действуя умышлено, совершил убийство потерпевшего, — отметили в областном ведомстве.
По версии следствия, мужчина вооружился ружьем и подкараулил жертву у машины. Затем он трижды выстрелил. От огнестрельных пулевых ранений потерпевший умер на месте происшествия.
Суд приговорил свердловчанина на девять лет и шесть месяцев лишился свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В пользу родителей погибшего взыщут компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей.