Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

«Сначала мы думали, что это только месть. Месть Залялова за то, что Кириллов заявил на него за вымогательство взятки в размере 25 миллионов. Однако, ознакомившись с материалами дела, мы поняли: это попытка спасти себя. Один из заместителей Залялова, который также проходил по делу о взятках и вымогательстве, умышленно фальсифицирует дело с целью убрать опасность в лице Кириллова», — рассказала тогда адвокат Анна Гарипова.