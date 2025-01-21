Предпринимателя обвиняют в гибели работника в Волгограде

Как сообщили в СУ СКР по региону, индивидуальный предприниматель заключил контракт на проведение капремонта крыши многоквартирного дома на улице Краснознаменской в Волгограде. К выполнению работ фигурант привлек людей, с которыми не были заключены трудовые и иные договоры.
При этом обвиняемый не обеспечил безопасные условия труда своим подчиненным. В результате утром 21 ноября 2024 года молодой мужчина оступился и упал с высоты около 15 метров.
Кроме этого, у пострадавшего отсутствовал допуск к работам на высоте, он не владел правилами их проведения, средствами защиты от падения, в том числе страховочными средствами, спецодеждой и противоскользящей обувью. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в машине скорой помощи при госпитализации в лечебное учреждение.
Расследование завершено. Обвиняемый уже ознакомился с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд.