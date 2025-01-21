Предпринимателя обвиняют в гибели работника в Волгограде

Кроме этого, у пострадавшего отсутствовал допуск к работам на высоте, он не владел правилами их проведения, средствами защиты от падения, в том числе страховочными средствами, спецодеждой и противоскользящей обувью. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в машине скорой помощи при госпитализации в лечебное учреждение.