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Предпринимателя обвиняют в гибели работника в Волгограде

В областной столице завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в СУ СКР по региону, индивидуальный предприниматель заключил контракт на проведение капремонта крыши многоквартирного дома на улице Краснознаменской в Волгограде. К выполнению работ фигурант привлек людей, с которыми не были заключены трудовые и иные договоры.

При этом обвиняемый не обеспечил безопасные условия труда своим подчиненным. В результате утром 21 ноября 2024 года молодой мужчина оступился и упал с высоты около 15 метров.

Кроме этого, у пострадавшего отсутствовал допуск к работам на высоте, он не владел правилами их проведения, средствами защиты от падения, в том числе страховочными средствами, спецодеждой и противоскользящей обувью. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в машине скорой помощи при госпитализации в лечебное учреждение.

Расследование завершено. Обвиняемый уже ознакомился с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

расследование