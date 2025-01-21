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Следком начал проверку из-за петарды, взорвавшейся в груди подростка в Иркутске

14-летний подросток попал в реанимацию.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следственный комитет начал проверку после того, как в сети появилась информация о подростке, в груди которого взорвался фейерверк. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР региона.

Напомним, случилось все в новогоднюю ночь. Компания ребят решила поджечь петарды, однако случилось ужасное — пиротехника попала в 14-летнего школьника и взорвалась внутри. Пострадавшего доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу и прооперировали.

Школьник попал в реанимацию. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

— Сейчас проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура оценит законность принятых следователями решений. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере обеспечения защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска записали видеообращение президенту из-за снова домов в Лесном.