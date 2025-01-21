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В Нижнекамске задержан мужчина, убивший двух женщин

Нижнекамские полицейские задержали мужчину, убившего двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, утром 20 января в дежурную часть поступило сообщение о двойном убийстве в одном из домов по улице Чулман. Прибыв на место, правоохранители обнаружили тела двух женщин с множественными колото-резаными ранениями. Одну из погибших нашли в тамбуре дома, другую — в квартире.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 52-летний местный житель, который признался в совершении убийства. Мужчина рассказал, что после конфликта с женщинами он нанес им ножевые ранения, от которых они скончались на месте.

Ранее подозреваемый уже имел судимость за причинение смерти по неосторожности в 2017 году. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.