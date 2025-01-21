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Автовоз с новыми машинами слетел в кювет в Акмолинской области

Сегодня в Акмолинской области в условиях гололеда и метели автовоз, перевозивший 7 новых легковых машин, опрокинулся в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Акмолинской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 января сотрудники патрульной полиции получили сообщение о ДТП на 1150 км автодороги Екатеринбург — Алматы.

«По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля марки Iveco не справился с управлением на скользкой дороге в условиях гололеда и метели, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет», — уточнили в ДП Акмолинской области.

Автовоз перевозил семь новых легковых автомобилей. В связи со сложными погодными условиями данный участок дороги закрыт. Для транспортировки поврежденных машин потребуется специальная техника. До открытия трассы автовоз будет находиться под охраной сотрудников полиции.

Водитель грузовика привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 610 КоАП РК за нарушение правил дорожного движения.

Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил в сложных погодных условиях.

«Гололед, снегопад, сильный ветер или туман могут значительно усложнить управление транспортным средством и привести к аварийным ситуациям. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок в неблагоприятную погоду», — отметили в ведомстве.