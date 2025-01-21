Автовоз с новыми машинами слетел в кювет в Акмолинской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 января сотрудники патрульной полиции получили сообщение о ДТП на 1150 км автодороги Екатеринбург — Алматы.
«По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля марки Iveco не справился с управлением на скользкой дороге в условиях гололеда и метели, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет», — уточнили в ДП Акмолинской области.
Автовоз перевозил семь новых легковых автомобилей. В связи со сложными погодными условиями данный участок дороги закрыт. Для транспортировки поврежденных машин потребуется специальная техника. До открытия трассы автовоз будет находиться под охраной сотрудников полиции.
Водитель грузовика привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 610 КоАП РК за нарушение правил дорожного движения.
Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил в сложных погодных условиях.
«Гололед, снегопад, сильный ветер или туман могут значительно усложнить управление транспортным средством и привести к аварийным ситуациям. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок в неблагоприятную погоду», — отметили в ведомстве.