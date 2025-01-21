В Омской области «дроппер» похитил деньги у многодетной матери

В Кормиловке вычислили «дроппера», который предоставил свои счета для перевода средств мошенникам. Потерпевшей стала жительница Русско-Полянского района, которая лишилась 80 тысяч рублей. Как выяснило следствие, мужчина за свои услуги получил половину суммы, остальную перевел на сторонний счет.
Доказано, что женщину «развели» через популярный мессенджер, предлагая услуги по инвестированию. Житель Кормиловки осознавал, что действует незаконно, однако при этом произвел перевод денежных средств. Факт незаконного обогащения был выявлен, после чего мужчину задержали.
Исковое заявление потерпевшей суд удовлетворил и обязал обвиняемого вернуть присвоенные деньги. Правда, не всю сумму, а только половину, которую тот забрал себе.
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