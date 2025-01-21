В Омской области «дроппер» похитил деньги у многодетной матери

В Кормиловке вычислили «дроппера», который предоставил свои счета для перевода средств мошенникам. Потерпевшей стала жительница Русско-Полянского района, которая лишилась 80 тысяч рублей. Как выяснило следствие, мужчина за свои услуги получил половину суммы, остальную перевел на сторонний счет.