За сутки зарегистрировали 84 ДТП в столице РТ

Накануне в столице РТ зарегистрировали 84 дорожно-транспортных происшествий, три из которых оказались с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили три участника ДТП: пассажир и два пешехода.
Один из инцидентов произошел напротив дома № 79 по ул. Короленко. Так, 22-летний водитель при повороте не уступил дорогу и сбил горожанку на регулируемом пешеходном переходе. 32-летняя пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена на месте.
В вечерние часы напротив дома № 16 корп.2 по ул. Фатыха Амирхана водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 33-летнего мужчину. Затем автомобилист скрылся с места происшествия. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу.
За минувшие сутки к административной ответственности за нарушение ПДД привлекли 394 водителей и 89 пешеходов. Проигнорировали правила применения ремней безопасности 60 человек, не уступили дорогу пешеходам 23 автомобилиста. За управление транспортным средством с признаками опьянения задержаны девять водителей, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Казани.