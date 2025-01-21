За сутки зарегистрировали 84 ДТП в столице РТ

Один из инцидентов произошел напротив дома № 79 по ул. Короленко. Так, 22-летний водитель при повороте не уступил дорогу и сбил горожанку на регулируемом пешеходном переходе. 32-летняя пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена на месте.