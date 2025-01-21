Как в каменном веке: В Молдове трое детей отравились угарным газом из-за печи

Сельчанка вызвала «скорую» после того, как заметила у своих детей 4, 8 и 12 лет признаки отравления. На место происшествия прибыла бригада врачей. Как оказалось, дети получили отравление продуктами горения от печи. Их госпитализировали в районную больницу в стабильном состоянии.