Как в каменном веке: В Молдове трое детей отравились угарным газом из-за печи

Трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом. Инцидент произошёл в селе Скаяны Дондюшанского района.
Сельчанка вызвала «скорую» после того, как заметила у своих детей 4, 8 и 12 лет признаки отравления. На место происшествия прибыла бригада врачей. Как оказалось, дети получили отравление продуктами горения от печи. Их госпитализировали в районную больницу в стабильном состоянии.
По данным ГИЧС, с начала года зарегистрировано уже 4 случая отравления продуктами горения. В результате пострадали 10 человек, в том числе 8 детей.