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Как в каменном веке: В Молдове трое детей отравились угарным газом из-за печи

С начала года зарегистрировано уже 4 случая отравления продуктами горения, в результате пострадали 10 человек, в том числе 8 детей.

Источник: Комсомольская правда

Трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом. Инцидент произошёл в селе Скаяны Дондюшанского района.

Сельчанка вызвала «скорую» после того, как заметила у своих детей 4, 8 и 12 лет признаки отравления. На место происшествия прибыла бригада врачей. Как оказалось, дети получили отравление продуктами горения от печи. Их госпитализировали в районную больницу в стабильном состоянии.

По данным ГИЧС, с начала года зарегистрировано уже 4 случая отравления продуктами горения. В результате пострадали 10 человек, в том числе 8 детей.

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