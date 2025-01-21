Завершено следствие по делу бывшего топ-менеджера ГК «Чайковский текстиль»

Как сообщает главное военно-следственное управление, в 2017 году министерство обороны заключило с фабрикой более 20 госконтрактов на поставку вещевого имущества на более чем 500 млн руб. По версии силовиков, господин Свистунов передал Владимиру Демчику взятку за общее покровительство, ее размер в сообщении ГВСУ не уточняется. На имущество господина Демчика на сумму более 100 млн руб. наложен арест.