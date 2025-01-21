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Завершено следствие по делу бывшего топ-менеджера ГК «Чайковский текстиль»

Главное военное следственное управление СКР закончило следственные действия по уголовному делу в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика.

Источник: Коммерсантъ

Он обвиняется в получении взятки в крупном размере от гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова.

Как сообщает главное военно-следственное управление, в 2017 году министерство обороны заключило с фабрикой более 20 госконтрактов на поставку вещевого имущества на более чем 500 млн руб. По версии силовиков, господин Свистунов передал Владимиру Демчику взятку за общее покровительство, ее размер в сообщении ГВСУ не уточняется. На имущество господина Демчика на сумму более 100 млн руб. наложен арест.

Владимир Демчик был задержан, а затем арестован в августе прошлого года. По данным СКР, на момент привлечения к уголовной ответственности он был заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которая входит в ГК «Чайковский текстиль».