Число жертв пожара на турецком курорте выросло более чем в шесть раз

«К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый», — сказал министр.
Ранее сообщалось о десяти погибших и 32 пострадавших.
Пожар в гостинице на курорте Карталкая начался минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон.
По информации телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня, деревянными были и пожарные лестницы. Как заявил каналу один из спасшихся постояльцев, там не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.
Всего в отеле проживали 237 человек. Российское посольство в Анкаре отметило, что находится на связи с ведомствами, но информации о пострадавших россиянах не получало.