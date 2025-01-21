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Из-за внешней хакерской атаки в Краснодаре не работает оплата парковок

Из-за внешней хакерской атаки в Краснодаре не работает оплата парковок, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства.

DDoS-атака спровоцировала сбой в работе оплаты парковок со шлагбаумами. В связи с этим до устранения последствий атаки их временно сделали бесплатными.

При этом оплата обычных парковок работает в штатном режиме.

Ранее на Кубани из-за волны кибер-атак советовали усилить безопасность серверов. Самый распространенный вид хакерских атак — DDoS-атака. Она перегружает систему, чтобы пользователи не могли пользоваться сервером. Поэтому надо повышать защищенность сетей и серверов и обновлять ПО.

Мы писали, жителей Кубани предупредили о попытках взлома Android-устройств. Массовые атаки на android-устройства с использованием вредоносного программного обеспечения CraxsRAT начались летом 2024 года. Это вирусная программа, которая, внедрившись на устройство, может получать списки контактов, перехватывать логины и пароли, записывать вызовы через микрофон и контролировать нажатия и в целом работу смартфона.

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