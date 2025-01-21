В морге Токсово прошли обыски, и был задержан санитар

Как сообщает 78.ru, представители СК наведались в морг ранним утром 21 января. Причиной стало уголовное дело, связанное со смертью мужчины в 2020 году. Его тело было зарегистрировано в журнале лишь за 2021 год, что вызвало подозрение.
Новый случай может оказаться отголоском дела об обнаружении около 70 незахороненных тел в морге токсовской больницы летом 2024 года. Тогда Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Количества холодильных камер для всех умерших не хватало, поэтому их тела временно помещали в холодильники, расположенные на территории морга, где они лежали долгое время.
Также по версии следствия, в 2020 году чёрные риелторы незаконно завладели квартирой умершего мужчины. Был задержан санитар морга за ведение коммерческой деятельности.