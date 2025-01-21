Фасад дома на Синявской улице обрушился на тротуар

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о падении наледи и сосулек с крыш на головы жителей города. Всего с 8 по 14 января от таких случаев пострадали семеро петербуржцев. Это стало поводом для обысков в пяти районных администрациях Северной столицы. Следователи таким образом пытались выйти на недобросовестные управляющие компании и ТСЖ.