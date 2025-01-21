Фасад дома на Синявской улице обрушился на тротуар

Утром вторника, 21 января, обрушился элемент фасада жилого дома на Синявской улице Петербурга. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Северной столицы.
— Оперативно выставили ограждения, провели работу по обследованию и простукиванию фасада. Проход для жителей — безопасен, — прокомментировали ситуации в районной администрации.
В сообщении пресс-службы не уточняется, есть ли пострадавшие от падения элемента дома.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о падении наледи и сосулек с крыш на головы жителей города. Всего с 8 по 14 января от таких случаев пострадали семеро петербуржцев. Это стало поводом для обысков в пяти районных администрациях Северной столицы. Следователи таким образом пытались выйти на недобросовестные управляющие компании и ТСЖ.