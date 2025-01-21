В Екатеринбурге за организацию незаконной миграции судят ОПГ, куда входили полицейские и врач

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, группа действовала с сентября 2021 по декабрь 2023 года, в нее входили 10 человек, в том числе двое сотрудников полиции и врач одной из поликлиник уральской столицы. Создателем ОПГ был иностранный гражданин.