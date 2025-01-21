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Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с трамваем в Челябинске

В результате аварии пострадали два подростка.

Источник: Следственный комитет РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с трамваем, который сбил двух подростков, когда они переходили дорогу. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в информационном центре СК России.

Инцидент произошел днем 20 января. За рулем трамвая находилась 62-летняя женщина-водитель. Одного пострадавшего госпитализировали.

По факту аварии в СУ СКР по Челябинской области организовали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СКР по региону Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных итогах.

СК