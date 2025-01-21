Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с трамваем в Челябинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с трамваем, который сбил двух подростков, когда они переходили дорогу. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в информационном центре СК России.
Инцидент произошел днем 20 января. За рулем трамвая находилась 62-летняя женщина-водитель. Одного пострадавшего госпитализировали.
По факту аварии в СУ СКР по Челябинской области организовали процессуальную проверку.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СКР по региону Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных итогах.