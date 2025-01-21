Обвиняемый в гибели 12-летнего мальчика в ДТП под Пермью взят под стражу

В день аварии в СУ СКР по Пермскому краю уточнили, что в ДТП пострадали два ребёнка, которые находились на питбайке. 12-летний пассажир скончался на месте аварии, а 15-летнего водителя мотоцикла госпитализировали с травмами. Через некоторое время водителя Nissan удалось задержать. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по пунктам а, б и в статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».