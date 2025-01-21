Обвиняемый в гибели 12-летнего мальчика в ДТП под Пермью взят под стражу

Водитель, обвиняемый в гибели 12-летнего мальчика в ДТП под Пермью, был взят под стражу, сообщили perm.aif.ru в СУ СКР региона.
Речь идёт о смертельной аварии, которая случилась в районе Новых Лядов вечером 17 января. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-каналах были опубликованы кадры жуткой аварии с питбайком и легковым авто. В Госавтоинспекции региона рассказали, что в мини-мотоцикл врезался автомобиль Nissan, который выехал на встречную полосу. Позже водитель легковушки скрылся.
В день аварии в СУ СКР по Пермскому краю уточнили, что в ДТП пострадали два ребёнка, которые находились на питбайке. 12-летний пассажир скончался на месте аварии, а 15-летнего водителя мотоцикла госпитализировали с травмами. Через некоторое время водителя Nissan удалось задержать. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по пунктам а, б и в статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Как стало известно perm.aif.ru, в понедельник 20 января обвиняемому избрали меру пресечения. 21 января в СУ СКР по Пермскому краю подтвердили эту информацию.
«Обвиняемый был взят под стражу. Обвинение было выдвинуто по пунктам б и в статьи 264 УК РФ», — сообщили perm.aif.ru в ведомстве.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что следователи также опубликовали видео с места смертельной аварии с погибшим ребёнком. Изначально сообщалось, что водитель был пьян в момент ДТП.