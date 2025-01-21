В Ялте потушили три горящих дома

Во вторник, 21 января, в Ялте потушили три горящих жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 8.15. На улице Кирова загорелись два трехэтажных и один одноэтажный жилой дом.
На место прибыли пожарные. Были поданы стволы на тушение. Сотрудники МЧС предотвратили распространение огня. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В 9.42 пожар удалось локализовать.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать в 12.55. На месте происшествия работали 32 человека и семь единиц техники.
Напомним, прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара.