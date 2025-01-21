Мать погибшего в море подростка согласна с обвинениями, предъявленными Пичугину

Напомним, 4 августа 2024 ее бывший муж поехал в гости к брату Михаилу Пичугину, с собой взял 16-летнего сына. Они отправились в плавание по Охотскому морю, хотели порыбачить и увидеть китов. Однако случилось ужасное — у лодки был неисправен мотор, до берега добраться не удалось из-за сломанного весла, якорь был потерян. Их удалось найти лишь спустя 67 дней. Михаил выжил, его брат и племенник погибли.