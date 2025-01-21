Мать погибшего в море подростка согласна с обвинениями, предъявленными Пичугину

— Я прошу, не прекращайте поиски! Если они где-то ждут, надеются на помощь, а мы их не ищем… — едва сдерживая слезы, молила 40-летняя жительница Красноярска, когда только узнала о пропаже своих близких.
Напомним, 4 августа 2024 ее бывший муж поехал в гости к брату Михаилу Пичугину, с собой взял 16-летнего сына. Они отправились в плавание по Охотскому морю, хотели порыбачить и увидеть китов. Однако случилось ужасное — у лодки был неисправен мотор, до берега добраться не удалось из-за сломанного весла, якорь был потерян. Их удалось найти лишь спустя 67 дней. Михаил выжил, его брат и племенник погибли.
Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Как стало известно КП-Иркутск, Михаила отправили на допрос в качестве подозреваемого.
Сегодня, 21 января 2025, «Информ Полис» рассказал, что мать погибшего подростка согласна с обвинениями, предъявленными в адрес Михаила Пичугина. Русскому Робинзону грозит до семи лет лишения свободы.
Раннее КП-Иркутск сообщала, что Следком начал проверку из-за петарды, взорвавшейся в груди подростка в Иркутске.