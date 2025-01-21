Суд назначил дату первого заседания по делу главы района Геля

Напомним, Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ — превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в августе 2022 года Иван Гель направил четверых подчиненных тушить природный пожар, не обеспечив их средствами защиты и тушения. В итоге четверо мужчин попали в огненную ловушку. Троих из них вывел из огня местный фермер Александр Канунов. Однако Александра Переярина спасти не удалось. У погибшего остались жена, двое детей, две внучки.