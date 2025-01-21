В Новосибирске отправили под домашний арест застройщика ООО «Строй-Плюс»

Районный суд Новосибирска арестовал одного из учредителей ООО «Строй-Плюс» Павла Зеньковича. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с похищением средств дольщиков, на сумму в особо крупном размере. Об этом сообщили суды общей юрисдикции области.
По данным следствия, с 2015 по 2023 годы Зенькович с сообщниками использовали деньги участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Серафимовича, 21 не по назначению. Постройка, которую планировали сдать еще в 2018 году, до сих пор находится в списке недостроев.
20 января Павла Зеньковича задержали и предъявили обвинение. Суд избрал ему наказание в виде домашнего ареста до 18 марта 2025 года.