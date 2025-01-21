В Новосибирске отправили под домашний арест застройщика ООО «Строй-Плюс»

По данным следствия, с 2015 по 2023 годы Зенькович с сообщниками использовали деньги участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Серафимовича, 21 не по назначению. Постройка, которую планировали сдать еще в 2018 году, до сих пор находится в списке недостроев.