Установка Грохот начала отделять фрагменты мазута от песка на Кубани

В Краснодарском крае продолжается обследование береговой линии протяжённостью 265 километров. В ходе мониторинга были выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на берег, начиная от центрального пляжа Анапы и заканчивая мысом Железный Рог в Темрюкском районе. В настоящее время продолжаются работы по сбору и вывозу нефтепродуктов, которые скопились в районе кормовой части танкера «Волгонефть-239». Кроме того, осуществляется укрепление подъездной дороги и обвалование аварийного танкера.