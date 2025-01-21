Установка Грохот начала отделять фрагменты мазута от песка на Кубани

На территории временного хранения замазученного песка в х. Воскресенском Анапы специалисты успешно запустили установку грохот. Всю ночь продолжались пусконаладочные работы, и к середине дня 21 января установка уже приступила к просеиванию первых партий грунта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперативный штаб Кубани.
Грохот представляет собой вибрационную установку, предназначенную для разделения сыпучих материалов. С его помощью будет осуществляться отделение фрагментов мазута от песка. Затем нефтепродукты отправят на утилизацию на сертифицированные предприятия, расположенные в Краснодарском крае и Ростовской области.
По состоянию на 20 января на площадке хранится более 131 тысячи тонн замазученного песка.
В Краснодарском крае продолжается обследование береговой линии протяжённостью 265 километров. В ходе мониторинга были выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на берег, начиная от центрального пляжа Анапы и заканчивая мысом Железный Рог в Темрюкском районе. В настоящее время продолжаются работы по сбору и вывозу нефтепродуктов, которые скопились в районе кормовой части танкера «Волгонефть-239». Кроме того, осуществляется укрепление подъездной дороги и обвалование аварийного танкера.