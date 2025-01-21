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Жительница Ростовской области украла 11 млн рублей у 60-летней пенсионерки

Пенсионерка из Ростовской области потеряла 11 млн рублей после помощи знакомой.
Источник: Комсомольская правда

11 млн рублей исчезли со счета 60-летней жительницы Ростовской области после «помощи» 38-летней знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

Как выяснили сотрудники полиции, некоторое время назад пострадавшая встретила давнюю знакомую. Они вместе посидели в кафе и поговорили о жизни. Во время разговора старшая женщина пожаловалась, что живет совсем одна. Тогда ее собеседница предложила свою помощь в бытовых делах.

Несколько месяцев подозреваемая навещала пенсионерку, приносила продукты и оплачивала коммунальные услуги. Все покупки и переводы при этом совершались по согласию владелицы через ее телефон и банковское приложение. Потом помощница предложила хозяйке сделать ремонт в ее квартире и купить золотые украшения на 100 тысяч рублей.

— В середине декабря 2024 года заявительница проверила свой счет и обнаружила, отсутствие крупной суммы. Оказалось, что делались переводы на карту подозреваемой на общую сумму в 11 млн рублей, — рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

К моменту, когда подозреваемую поймали, она уже успела приобрести квартиру, машину, гараж, технику и другое имущество. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Проводится изъятие имущества.