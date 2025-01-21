Жительница Ростовской области украла 11 млн рублей у 60-летней пенсионерки

Несколько месяцев подозреваемая навещала пенсионерку, приносила продукты и оплачивала коммунальные услуги. Все покупки и переводы при этом совершались по согласию владелицы через ее телефон и банковское приложение. Потом помощница предложила хозяйке сделать ремонт в ее квартире и купить золотые украшения на 100 тысяч рублей.