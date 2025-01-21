В Лиде водитель ГАЗ сбил девочку на переходе: суд вынес приговор

Мужчина 18 сентября 2024 года, выполняя трудовые обязанности водителя в одном из ПМК Лиды, управлял транспортным средством ГАЗ-32213. Мужчина ехал по ул. Куйбышева в райцентре с превышением разрешенной скорости, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не снизил скорость движения вплоть до остановки транспортного средства и совершил наезд на девочку 2016 года рождения, которая пересекала проезжую часть вместе с мамой.
Фигурант в судебном заседании вину признал, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, возместил моральный вред потерпевшей.
Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Постановлено взыскать с ПМК Лиды, являющегося владельцем транспортного средства, в пользу потерпевшей денежную компенсацию морального вреда в размере Br21,5 тыс. и госпошлину в доход государства Br120. С обвиняемого в пользу потерпевшей постановлено взыскать Br1,9 тыс. в возмещение расходов по оплате юридической помощи.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.