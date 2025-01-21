В Лиде водитель ГАЗ сбил девочку на переходе: суд вынес приговор

Мужчина 18 сентября 2024 года, выполняя трудовые обязанности водителя в одном из ПМК Лиды, управлял транспортным средством ГАЗ-32213. Мужчина ехал по ул. Куйбышева в райцентре с превышением разрешенной скорости, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не снизил скорость движения вплоть до остановки транспортного средства и совершил наезд на девочку 2016 года рождения, которая пересекала проезжую часть вместе с мамой.