63-летний сотрудник нижегородского ЧОПа умер на работе

Согласно информации, трагедия произошла 19 января на проходной завода в Павлове. 63-летнему охраннику ЧОПа стало плохо, и он потерял сознание. На шум пришел его напарник, который обнаружил коллегу лежащим на диване с признаками эпилептического припадка. Мужчина сразу вызвал скорую и принялся оказывать первую помощь, но тщетно. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. В случившемся разбираются сотрудники трудовой инспекции.