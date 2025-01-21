Воронежский пенсионер потерял на инвестициях 3 миллиона рублей

Пенсионер из Новой Усмани потерял почти два миллиона рублей, доверившись мошенникам, обещавшим заработок на инвестициях, рассказали в пресс-службе воронежского главка МВД.
60-летний мужчина скачал приложение, начал вкладывать деньги и сначала выиграл, но затем мошенники убедили его взять кредит и продолжить инвестиции. В итоге он не смог вывести средства. Общий ущерб составил 1,949 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
За сутки от действий мошенников в регионе пострадало 11 человек, ещё у двоих похитили деньги с карт, общий ущерб составил более 7,5 млн рублей.